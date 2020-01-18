ЦПВС: боевики рассчитывают на поддержку Запада, чтобы не допустить ликвидацию террористического гнезда в Идлибе

Сирийские боевики мобилизировали свои силы в Идлибской зоне деэскалации и продолжают обстреливать мирные населенные пункты. При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

За прошедшие сутки там зафиксировали 66 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

В связи с активностью террористов, выход мирных жителей из подконтрольных радикалам территорий на территории, подконтрольные официальному Дамаску, 18 января не осуществлялся.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.

Тем временем, массовое недовольство населения диктатурой террористов провоцирует рост протестных выступлений на подконтрольных им территориях. Значительное количество джихадистов также постепенно выходит из повиновения руководству террористов в связи с низким уровнем материального содержания, добавили в ЦПВС.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи гражданскому населению в восстановлении мирной жизни. Всего с начала процесса урегулирования было проведено 2334 гуманитарных акций, российские военнослужащие доставили нуждающимся около четырех тонн гуманитарных грузов.

Российские медицинские специалисты оказали необходимую помощь 118770 жителям арабской республики. Кроме того, сообщили в Центре, продолжается работа по реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. В частности, российские военнослужащие с турецкими коллегами, продолжают совместно патрулирование.