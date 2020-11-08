Вопрос национальной безопасности: как в регионах России сражаются с ростом числа заболеваний COVID-19

В России после определенной стабилизации ситуации с коронавирусом в конце октября показатели вновь пошли вверх.

На этой неделе опять фиксируется увеличение и количества заболевших, и госпитализаций. В пятницу, 6 ноября, был пройден новый рубеж – больше 20-ти тысяч заразившихся в сутки.

И если в Москве больницы под завязку, но медики справляются, то в регионах дела обстоят хуже. Там заболевшие уже лежат и в коридорах, и в приемных отделениях. И все потому, что до последнего люди не хотели верить в опасность вируса, и следовать элементарным мерам предосторожности.

До выхода на плато еще далеко. По словам медиков, его можно ожидать в лучшем случае к концу декабря, а в худшем - не раньше весны.

На этой недели были озвучены новые, интересные факты о коронавирусе. Так, в 30 - 40% тесты на COVID-19 показывают ложноотрицательный результат. Из этого следует, что количество носителей вируса у нас может быть на треть больше. Заболевшие остаются заразными до двадцати дней после появления симптомов, а в отдельных случаях этот срок достигает двух месяцев. И по-прежнему вирус активно завозится к нам из-за рубежа нашими неугомонными туристами.

В Томской области скорая спешит не к больному коронавирусом, а к беспилотному аппарату, который сам доставит лекарства против COVID-19 в село. По дороге два часа, дрон управится за 20 минут. Вес посылки до семи килограммов. А пока новые технологии еще только тестируют, местные больницы переполнены.

А в соседней Омской области губернатор увольняет главу областного минздрава. Должности Ирине Солдатовой стоил скандал, поднявшийся, когда две скорые привезли пациентов к зданию правительства. Мест в стационарах за целый день они найти так и не смогли.

По словам властей, это решение взвешенное, оно принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и по итогам проверки росздравнадзора.

Есть и другая проблема: в регионах остро не хватает квалифицированных кадров. Так, в челябинской области в красной зоне будут работать студенты – медики.



В Мурманске сотрудники поликлиник доставляют больным, которые проходят лечение не в стационарах, а на дому, лекарства, купленные за счет регионального бюджета.



Рост числа заболевших наблюдается и в столице. Ситуация тяжелая. Главврач знаменитой больницы в Коммунарке сообщил, его стационар полностью заполнен. Чтобы разорвать как можно больше цепочек передачи вируса продлили дистанционное обучение московским школьникам теперь уже до 22 ноября.

Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса в России - более 20,5 тысяч заболевших в день. И это вопрос национальной безопасности, его обсуждают в Кремле – на заседании Совбеза под руководством президента. Эта неделя стала самой тяжелой не только этой осенью, но и за все время с начала эпидемии. Владимир Путин держит ситуацию на постоянном контроле. Приняты самые важные меры. Но главное – люди, которые работают, чтобы помогать другим.



Тема борьбы с эпидемией важнейшая и в общении с главами регионов. Вот какие меры принимают в тульской области: в Тульской области создан виртуальный госпиталь. В области учреждения, которые перепрофилированы, находятся в различных муниципальных образованиях.

По словам властей, за счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу.

На этой неделе специалисты Минздрава раскрыли настораживающие факты о коронавирусе. Заболевшие им могут оставаться заразными в течение 20 дней после появления симптомов в зависимости от тяжести заболевания. А отрицательный анализ – не гарантирует, что пациент здоров. Тесты на коронавирус могут показать ложноотрицательные результаты примерно в 30-40% случаев.

Обязательному тестированию подвергаются и все, кто приезжает в Россию. По данным Роспотребнадзора, с августа 1,5 миллиона человек вернулись из Турции. И именно с теми, кто отдыхал в этой стране связаны 9 из каждых 10 завозных случаев коронавируса в России. В связи с этим главный санитарный врач просит россиян провести Новый год дома. А во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз призывают тщательно подумать прежде, чем покидать пределы страны.



Уже на следующей неделе заработает созданный правительством федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан. Препараты против коронавируса будут доставлять на дом амбулаторным больным сразу же после постановки диагноза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

А Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи, который совместно с Минобороны разработал первую в мире вакцину против коронавируса, рассказал, что препарат в ближайшие дни попадет в гражданский оборот. Несколько тысяч доз вакцины уже доставляют в лечебные учреждения в Москве и других городах.

На этой неделе сводный медицинский отряд начал оказывать помощь заболевшим в Курганской области. Об этом Минобороны попросил глава Минздрава после коллапса системы здравоохранения в регионе.



Военные развернули в Кургане сортировочные площадки, чтобы оперативно принимать решение, где продолжать лечение. Глава российского оборонного ведомства на этой неделе распорядился установить дополнительные выплаты военным медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией.

У офицеров она составит 70% от оклада, у прапорщиков и сержантов - 60. В общей сложности надбавку получат 1572 военнослужащих. Принимаются и все необходимые меры по нераспространению болезни в вооруженных силах.



Работают военные врачи и в столичном регионе. С просьбой оказать помощь гражданским коллегам к министру обороны обратился глава Подмосковья Андрей Воробьев.