В Совфеде заявили о выполнении Россией обязательств по акваториям Черного и Азовского морей

Россия соблюдает свои обязательства по конвенциям, касающимся акваторий Азовского и Черного морей. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отметив, что мотивацию обвинений в адрес РФ в якобы неправомерной деятельности со стороны Украины и Грузии нужно искать в политической позиции этих государств.

«Мы как государство скрупулезно соблюдаем свои обязательства по соответствующим конвенциям, это касается и акваторий Азовского и Черного морей. Я знаю это, поскольку неоднократно участвовал в соответствующих дискуссиях в России и понимаю, что именно таким образом формируется наша политика и правоприменительная практика», - сообщил Косачев в беседе с RT.

Представитель Совфеда подчеркнул, что позиция Киева и Тбилиси строятся на том, чтобы находить как можно больше поводов для предъявления претензий Москве и «продолжать будоражить международное общественное мнение в свою пользу и, соответственно, настраивать его против России».

Украинская делегация ранее подала протест в Международную морскую организацию (ММО) в связи с расширением вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря. В Киеве уверены, что объявления навигационной информации в данном регионе должна распространять только украинская радиостанция в Бердянске, а не российская в Новороссийске. В этой связи Украина призвала ММО рассмотреть действия России, «угрожающие безопасности навигации».

Позже к обвинениям присоединилась Грузия из-за схожей ситуации в Черном море.