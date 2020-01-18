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В авиакомпании рассказали о действиях экипажа при возгорании двигателя самолета в Новосибирске

Ян Брацкий
18:17 18.01.2020
Пассажиры воздушного судна были оперативно сняты с борта и размещены в гостиницах, им предоставили питание и напитки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ЧП Новосибирск, VK

Возгорание двигателя пассажирского самолета А-321neo авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Новосибирска было оперативно потушено силами экипажа, никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал.

Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе авиакомпании S7, уточнив, что инцидент произошел в субботу, 18 января, в аэропорту Новосибирска около 01.30 ночи по местному времени. Экипаж воздушного судна собирался совершить перелет по маршруту Новосибирск-Камрань (Вьетнам), когда в точке запуска двигателей возник пожар в одной из силовых установок.

«Экипаж активировал систему пожаротушения, самолет вернулся на место стоянки. Для выполнения рейса был предоставлен резервный борт. С пассажирами работали представители авиакомпании - им предоставляли напитки, горячее питание, большая часть пассажиров была размещена в гостинице, некоторые предпочли уехать домой и вернуться к актуальному времени вылета. В настоящее время воздушное судно проходит оперативное техническое обслуживание», - заявили в компании S7 Airlines.

В момент инцидента на борту самолета находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто из находящихся в самолете людей не пострадал, само воздушное судно также не повреждено.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ предположили, что возможной причиной пожара могло стать скопление топлива в выхлопной системе силовой установки лайнера.

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