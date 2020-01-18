Мединский ответил на обвинения Варшавы в адрес России о вывозе предметов искусства

Россия не будет вступать в переговоры с Польшей о возвращении культурных ценностей, так как перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.

С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только наше государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему "возвращения культурных ценностей". Этот вопрос для нас просто несуществующий», - цитирует РИА Новости заявление Мединского.

Ранее польский МИД заявил о правах официальной Варшавы на целый ряд предметов искусства, которые польская сторона считает утраченными по вине СССР.

«Пострадала польская культура. Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России», - говорится в тексте заявления, которой опубликовано на официальной странице МИД Польши в Twitter.

К тексту заявления приложена инфографика под названием «Потери культурных ценностей». Среди прочего в ней представлены полотна художников Лукаса Кранаха, Антуана Пэна, Даниэля Шульца и Яна Брейгеля.

Российские власти не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, а в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.

В доказательство своих слов глава государства пообещал создать общедоступный документальный архив, с содержанием которого смогут ознакомиться все желающие.

В ходе послания к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия обеспечит таким образом сохранение правды о Великой Отечественной войне и будет противостоять попыткам фальсификации ее истории.