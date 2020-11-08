Ученые рассказали о риске новой пандемии

Американские ученые предупредили об опасности нового вируса Нипах. По словам специалистов, он все чаще передается от летучих мышей человеку.

Ученые отметили, что это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии. Вирус чаще всего передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

По словам специалистов, в настоящее время нет вакцины от вируса и уровень летальности достигает 90 процентов, сообщает Express.

Ученые также рассказали, что вспышки также участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями.

Ученые объясняют, что количество случаев недооценивается, поскольку симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.