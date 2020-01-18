«Лучше к этому не возвращаться»: Путин ответил на вопрос о бессрочном пребывании президента у власти

Президент России Владимир Путин во время встречи с ветеранами ВОВ и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге высказал мнение, что не нужно возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

К Путину обратился один из ветеранов, который попросил его изменить одну из статей Конституции, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

В ответ российский лидер заявил, что вопрос о сроках пребывания президента у власти, возникающий у граждан РФ, связан с тревогой за стабильность в обществе и государстве. При этом Путин напомнил о ситуации середины 1980-х годов, когда руководители страны «один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий» для ее трансформации.

«Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», - сказал глава государства.

Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Президент возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.