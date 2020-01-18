Путин пообещал поддержать приложение ОНФ для помощи ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ), который собирается запустить специальное мобильное приложение «Помощь для ветеранов». О проекте участники ОНФ рассказали главе государства во время встречи с ветеранами ВОВ и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге.

Суть приложения будет заключаться в том, что если ветерану понадобится какая-либо помощь, например, купить продукты или поработать на дачном участке, ему будет нужно просто нажать кнопку, и соответствующий запрос поступит в компетентную службу.

«Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу», - объяснил главе государства представитель ОНФ.

Российский лидер назвал приложение «отличной идеей» и обратился к главам регионов с просьбой поддержать самым активным образом данную инициативу.