Путин назвал моральными уродами людей, выступающих против господдержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против государственной поддержки семей с детьми. Тему социальной помощи глава государства поднял во время встречи с ветеранами ВОВ и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге.

«Оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми... Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», - высказал российский лидер свое мнение собравшимся.

При этом глава государства напомнил, что большая часть его послания Федеральному собранию была посвящена именно поддержке семей с детьми.

Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Президент возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.