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«Совершил поступок»: эксперт рассказал, что Колтовой пытался увести самолет от жилых домов

Анна Назайкина
17:30 08.11.2020
Ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна рассматриваются в качестве основных версий произошедшего.
«Совершил поступок»: эксперт рассказал, что Колтовой пытался увести самолет от жилых домов
© Фото: koltovoy, Instagram

Ведущий НТВ Александр Колтовой, погибший вчера в авиакатастрофе в Подмосковье, старался увести самолет как можно дальше от жилых домов, вследствие чего погиб, считает общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко. Специалист подчеркнул, что именно по причине этого самолет как бы «клюнул» носом вниз.

«Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но, возможно, убить людей», — объяснил Кондратенко «Комсомольской правде».

Кроме того, он рассказал, что Колтовой начал отворачивать самолет на 80-90 градусов. По этой причине воздушное судно потеряло скорость, что в свою очередь создало большие риски для экипажа.

«Это риск. И пилот об этом знал. Поэтому как летчик я могу сказать, что погибший пилот совершил Поступок», — заявил Кондратенко.

Напомним, вчера легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец в Московской области. В результате жесткой посадки погибло два человека – ведущий программ на НТВ Александр Колтовой и находившаяся с ним женщина. Ее личность устанавливается. В настоящий момент ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна рассматриваются в качестве основных версий произошедшего.

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