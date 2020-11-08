В стране и мире Президент Армении назначил нового директора Службы нацбезопасности Анна Назайкина Уточняется, что решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. © Фото: Служба национальной безопасности Армении Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности страны. Соответствующий указ опубликовали сегодня на сайте главы республики. «Взяв за основу предложение премьер-министра, в соответствии со статьей конституции, а также законом об органах Службы национальной безопасности назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении», - сообщается в документе. Ранее Саркисян уволил временно исполняющего обязанности директора СНБ Микаела Амбарцумяна. Отмечается, что данное решение было предложено премьер-министром Николом Пашиняном. Полковник Армен Абазян до назначения директором СНБ являлся заместителем ее руководителя Микаела Амбарцумяна, который пробыл на данном посту около месяца. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика