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СМИ: советник Трампа посоветовал признать ему поражение на выборах

Виктория Ивашечкина
16:33 08.11.2020
Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские издания прогнозируют победу демократа Джозефа Байдена.
СМИ: советник Трампа посоветовал признать ему поражение на выборах
© Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress

СМИ сообщают, что зять и ближайший помощник лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер посоветовал ему признать поражение на прошедших выборах президента.

По данным CNN, Кушнер обратился к политику с предложением признать поражение, однако реакция самого Трампа пока не известна, передает CNN

В СМИ указали, что с прошлой предвыборной кампании дочь Трампа, Иванка, и ее муж Кушнер входят в число ближайших помощников американского лидера.

Напомним, 3 ноября в США прошли выборы президента. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу демократа Джозефа Байдена.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе по «законным голосам» на выборах главы государства. Глава Белого дома утверждает, что штаб Джо Байдена подсчитывает все голоса, включая «мошеннически поданные».

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