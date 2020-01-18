Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал о значении прорыва блокады Ленинграда для страны

Ян Брацкий
16:33 18.01.2020
На встрече с ветеранами, Владимир Путин наградил их памятными медалями в честь 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Прорыв блокады Ленинграда стал знаковым событием Великой Отечественной войны и имел величайшее значение для всей страны. С этих слов глава государства Владимир Путин начал свое обращение к ветеранам на встрече в обновленном Музее обороны и блокады Ленинграда.

Путин отметил, что больше всего прорыва блокады ждали жители города на Неве, которые вынесли на себе нечеловеческие тяготы вражеской осады. Владимир Путин отметил мужество и героизм защитников города.

«Мы встречаемся с вами в знаменательный день. 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Это знаковое событие для всех жителей нашей огромной страны, особенно для ветеранов, которые понимают, что означал прорыв блокады. Этого ждали все, тем более жители блокадного города, которые пострадали в годы войны так, как не пострадал никто. Особенно это касается гражданского населения. Представители поколения победителей и сегодня в строю. Они помогают нам сохранить то, что лежит в основе существования государства - любовь к родине, преданность отчизне и стремление созидать. Я поздравляю вас и хочу пожелать вам всего доброго и здоровья», - обратился к собравшимся глава государства.

Музей обороны и блокады Ленинграда открыли после реконструкции в сентябре 2019 года. В обновленных фондах представлены экспонаты, посвященные повседневной жизни блокадников.

Среди них санки с вязанкой дров, металлический примус, 125 граммов хлеба, которые были положены каждому жителю осажденного города. Кроме того, в музее представлены образцы вооружения и техники, форменная одежда военнослужащих тех лет. Отдельная экспозиция посвящена эвакуации из Ленинграда.

В эту субботу президент Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады города на Неве. До встречи с ветеранами, Путин осмотрел трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну», а также возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

В мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия пришлось ждать еще целый год. По разным оценкам, жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Дата18.01.2020, 07:06
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
Дата18.01.2020, 11:15
Алина Загитова вернулась к тренировкам: видео
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 12:10
Ракета ПЗРК поражает цель: замедленная съемка
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:29 В стране и мире
Путин назвал моральными уродами людей, выступающих против господдержки семей с детьми
17:11 Спорт
Президент UFC назвал условие для реванша Макгрегора с Нурмагомедовым
17:03 В стране и мире
Видео
Путин пообещал поддержать приложение ОНФ для помощи ветеранам ВОВ
16:54 Вопросы истории
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
16:33 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о значении прорыва блокады Ленинграда для страны
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Заклеивали рты скотчем: СК РФ проверит информацию о насилии над детьми в Батайске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.