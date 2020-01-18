Путин рассказал о значении прорыва блокады Ленинграда для страны

Прорыв блокады Ленинграда стал знаковым событием Великой Отечественной войны и имел величайшее значение для всей страны. С этих слов глава государства Владимир Путин начал свое обращение к ветеранам на встрече в обновленном Музее обороны и блокады Ленинграда.

Путин отметил, что больше всего прорыва блокады ждали жители города на Неве, которые вынесли на себе нечеловеческие тяготы вражеской осады. Владимир Путин отметил мужество и героизм защитников города.

«Мы встречаемся с вами в знаменательный день. 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Это знаковое событие для всех жителей нашей огромной страны, особенно для ветеранов, которые понимают, что означал прорыв блокады. Этого ждали все, тем более жители блокадного города, которые пострадали в годы войны так, как не пострадал никто. Особенно это касается гражданского населения. Представители поколения победителей и сегодня в строю. Они помогают нам сохранить то, что лежит в основе существования государства - любовь к родине, преданность отчизне и стремление созидать. Я поздравляю вас и хочу пожелать вам всего доброго и здоровья», - обратился к собравшимся глава государства.

Музей обороны и блокады Ленинграда открыли после реконструкции в сентябре 2019 года. В обновленных фондах представлены экспонаты, посвященные повседневной жизни блокадников.

Среди них санки с вязанкой дров, металлический примус, 125 граммов хлеба, которые были положены каждому жителю осажденного города. Кроме того, в музее представлены образцы вооружения и техники, форменная одежда военнослужащих тех лет. Отдельная экспозиция посвящена эвакуации из Ленинграда.

В эту субботу президент Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады города на Неве. До встречи с ветеранами, Путин осмотрел трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну», а также возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

В мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия пришлось ждать еще целый год. По разным оценкам, жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.