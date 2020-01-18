На Украине назвали плюсы от контракта с Россией на транзит газа

Подписание с Россией нового газового контракта позволило Украине снизить цены для потребителей. Такое заявление сделал руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Если бы мы не провели анбандлинг (отделение оператора ГТС от "Нафтогаза" - прим. ред.) и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли бы вырасти в четыре раза», - сообщил он на своей странице в Facebook.

Глава газовой компании подчеркнул, что из-за «Турецкого потока» Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год. При этом Макогон добавил, что больше всего от этого пострадала Молдавия, которая лишилась практически всей транзитной выручки.

«Фактически через их ГТС остался транзит только для Румынии (примерно пять миллионов в сутки), но и он может скоро прекратиться, если "Газпром" начнет поставлять газ в Румынию со стороны Болгарии», - проинформировал руководитель «Оператора ГТС Украины» .

«Газпром» и «Нафтогаз» 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок газа через Украину в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. Согласно документу, российская газовая компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров голубого топлива в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в остальные четыре года.