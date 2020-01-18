Путин пообещал единовременную выплату в 75 тысяч рублей всем ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Единовременная выплата по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей для каждого ветерана и по 50 тысяч рублей для тружеников тыла. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в обновленном Музее обороны и блокады Ленинграда.

«У нас (в этом году - прим. ред.) 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч - труженикам тыла», - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что обычно ко Дню Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

Ранее Путин на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга возложил цветы к монументу «Мать-Родина». Сегодня, 18 января, он посетил город в честь 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.