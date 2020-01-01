У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

По информации экстренного ведомства, в результате буйства стихии никто не пострадал. Разрушений нет. Угроза возникновения цунами также отсутствует.

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров. Его эпицентр находился в 130 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского.

«Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах до 2-3 баллов», - сообщает МЧС.

Сейчас, по данным ведомства, оперативные группы спасателей, пожарных и местных администраций производят осмотр социально значимых объектов и остальных зданий в населенных пунктах, где чувствовалось землетрясение.