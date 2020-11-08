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Названы самые популярные направления для путешествий в новогодние праздники

Анна Касаткина
15:50 08.11.2020
Россияне все чаще выбирают для отдыха северные регионы.
Названы самые популярные направления для путешествий в новогодние праздники
© Фото: Gerhard G., Pixabay

Горнолыжные курорты и туры на Русский Север стали самыми популярными направлениями у россиян в новогодние праздники. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, для отдыха жители страны выбирают такие курорты как Архыз, Домбай, Сочи, Хибины и Шерегеш.

«Востребованы туры к настоящей русской зиме на Русский Север — в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область», — цитирует Догузову «Российская газета».

Она добавила, что популярен не юг, где теплая зима, а оздоровительные туры. В Ростурзиме в связи с этим прогнозируют рост популярности термальных курортов – например, в Тюменской области.

Ранее СМИ сообщили о снижении цен на перелеты в новогодние праздники по сравнению с прошлым годом.

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