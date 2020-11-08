Названы самые популярные направления для путешествий в новогодние праздники

Горнолыжные курорты и туры на Русский Север стали самыми популярными направлениями у россиян в новогодние праздники. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, для отдыха жители страны выбирают такие курорты как Архыз, Домбай, Сочи, Хибины и Шерегеш.

«Востребованы туры к настоящей русской зиме на Русский Север — в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область», — цитирует Догузову «Российская газета».

Она добавила, что популярен не юг, где теплая зима, а оздоровительные туры. В Ростурзиме в связи с этим прогнозируют рост популярности термальных курортов – например, в Тюменской области.

Ранее СМИ сообщили о снижении цен на перелеты в новогодние праздники по сравнению с прошлым годом.