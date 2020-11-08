Разлив дизельного топлива произошел на месте схода вагонов в Новосибирской области

В МЧС России сообщили о том, что произошел разлив дизельного топлива на месте схода 31 вагона с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Привлечено более 40 человек. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На месте сейчас работают четыре единицы техники от МЧС. Произошел сход вагонов, в том числе с разливом дизтоплива. Объемы пока уточняются. В целях исключения возникновения возгорания была проведена пенная атака», - рассказал собеседник ТАСС.

В Единой диспетчерской службе Татарского района рассказали о том, что из-за происшествия произошло повреждение рельсов. Также в службе сообщили, что на данный момент ведется работа по устранению последствий аварии. Были задействованы восстановительный и пожарный поезда, две единицы пожарно-спасательной техники. Кроме того, на месте находятся сотрудники полиции и скорой помощи. В общей сложности задействовано более 40 человек.

Сход 31 вагона грузового поезда с рельсов произошел сегодня в 11:58 по московскому времени на станции Татарская в Новосибирской области. Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов.