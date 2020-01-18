Путин посетил трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» в Петербурге

Российский президент Владимир Путин осмотрел трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» в Санкт-Петербурге, куда он прилетел для участия в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда.

Главной целью создателей панорамы было показать путь простого советского солдата от своего дома до Рейхстага. В каждом новом эпизоде панорамы, а ее общая площадь составляет 2000 квадратных метров, посетителю предоставляется возможность своими глазами увидеть, каким был быт простых людей и что происходило на полях сражений.

При создании каждого эпизода экспозиции, которая расположена в восьми залах, сотрудники учитывали пожелания ветеранов и сверялись с военными архивами для более точного воссоздания тех или иных элементов.

Перед посещением панорамы глава государства возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

В мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Осада Ленинграда длилась 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия пришлось ждать еще целый год. По разным оценкам, жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.