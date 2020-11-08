СМИ узнали о планах Байдена отменить указы Трампа после инаугурации

The Washington Post сообщил, что кандидат в президенты США Джо Байден планирует подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства 20 января следующего года. Политик, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах. Таким образом, Байден планирует отменить некоторые инициативы, ранее выдвинутые действующим президентом Дональдом Трампом.

По данным СМИ, политик предполагает снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату и отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения. Байден также может снять запрет на въезд на территорию Штатов для граждан ряда мусульманских стран.

Напомним, 3 ноября в США прошли выборы главы государства. Подсчет голосов в штатах продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. Сам политик уже объявил себя избранным президентом Америки.

Во время выступления перед своими сторонниками Байден отметил, что в первую очередь на посту он намерен сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Также кандидат заявил, что посвятит силы решению проблем экономики и климата, а также противостоянию расизму.