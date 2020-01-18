В ФАС рассказали, как избавиться от назойливой рекламы по телефону

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, каким образом бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.

По данным службы, владельцу номера в начале нужно выяснить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Очень часто при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение подобных предложений.

При этом звонки и сообщения порой поступают не от этих компаний, а из кол-центров. В ФАС говорят, что в таком случает за спам несет ответственность тот, кто его присылает.

Если же соглашений на рассылку не заключалось, то абоненту нужно обратиться к распространителю спама с устным требованием прекратить его рассылку.

«По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали», - объяснили «Российской газете» в ФАС.

Если компания-распространитель не реагирует на претензии, необходимо обратиться в областное управление ФАС. Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея мобильного устройства с текстом, распечаткой электронной почты с письмом, содержащим рекламу, либо аудиозаписью телефонной беседы. Также понадобится заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая нежелательные входящие звонки или СМС-сообщения.