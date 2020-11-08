Эксперт назвал условие, при котором в РФ завершится эпидемия COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что завершение эпидемии коронавируса в РФ не представляется возможным в ближайшее время. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, сначала нужно сформировать коллективный иммунитет. По его словам, весной 2021 года будет наблюдаться отчетливое снижение числа заражений инфекцией.

«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, в ближайшее время не представляется возможным», - подчеркнул Горелов в эфире телеканала «Россия-1».

В России, по данным Оперштаба, зарегистрировано с начала эпидемии 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что переболевшие сезонным ОРВИ люди могут иметь иммунитет к COVID-19. В ходе исследования специалисты выяснили, что после выздоровления человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2, однако его эффективность еще изучается.