«Используют разведчики»: гомеопат рассказал о способе предотвратить похмелье

Эффективным способом борьбы с похмельем является употребление тиосульфата натрия в малых дозах. Об этом рассказал гомеопат и кандидат биологических наук Михаил Лущик.

По его словам, тиосульфат натрия, среди прочего, помогает в лечении алкоголизма.

«Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Оно убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь», - сказал Лущик в беседе с радио Sputnik.

Гомеопат посоветовал запастись этим лекарством на новогодние праздники. Главное, отметил он, не переборщить с дозировкой, так как иначе может ждать диарея и тошнота. Кроме того, следует внимательно прочитать инструкцию – тиосульфат натрия не совместим с некоторыми препаратами.

Ранее ученые раскрыли рецепт идеального антипохмельного коктейля. Входящие в его состав продукты повышают активность ферментов, которые влияют на вывод алкоголя из организма.