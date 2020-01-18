«Сенсационная находка»: археологи нашли клад в здании древней синагоги

В здании старой синагоги в городе Малопольске археологи обнаружили частично истлевший деревянный сундук. В нем был спрятан клад с предметами XIX века.

Высота сундука составляет 80 см, ширина - 70 см, длина - 130 см. В нем находилось примерно 350 предметов древности - серебряная чаша, подсвечники и несколько сосудов с декоративными ручками и еврейскими надписями.

Польские археологи назвали находку сенсационной, сообщает издание The First News. Кто именно закопал клад, пока не известно. Дело в том, что большинство находок, скорее всего, принадлежат к XIX веку, но и есть и те, которые относятся к началу XX столетия. Например, в сундуке найдены офицерские фуражки с инициалами австро-венгерского императора Франца-Иосифа.

Отмечается, что город Малопольск был занят русской армией в 1914 году. Сама синагога, в которой обнаружили клад, была построена во второй половине XVIII века. Во время Второй мировой войны ее разрушили нацисты.