В СК назвали основные версии крушения самолета с Колтовым

Следствие рассматривает две основные версии авиакатастрофы в Подмосковье, в которой погиб телеведущий Александр Колтовой, - это ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна. Об этом сообщили на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», - говорится в сообщении.

На данный момент следственные действия на месте крушения самолета в Люберецком районе Московской области завершаются.

«Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изымают все фрагменты сгоревшего самолета для их последующего перемещения в ангар, дальнейшей выкладки и исследования», - говорится в сообщении.

В субботу, 7 ноября, легкомоторный самолет потерпел жесткую посадку недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Он вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе и направлялся в город Рыбинск Ярославской области. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Сообщалось, что через несколько минут после вылета в воздухе произошло возгорание.