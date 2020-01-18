Помпео отреагировал на отставку российского правительства

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отставку российского правительства. По его словам, американской стороне еще предстоит оценить дальнейшее развитие событий, чтобы адекватно отреагировать.

Помпео заявил, что маловероятны внесения каких-либо изменений в действия Вашингтона на фоне перестановок в российском правительстве.

«Они представят нам свое правительство в той форме, которую сочтут нужной, и мы продолжим делать то, что нам нужно», - говорится в опубликованной пресс-службой Госдепа стенограмме беседы Помпео с журналистом Тони Катцем.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин принял отставку российского кабмина во главе с действующим на тот момент премьер-министром Дмитрием Медведевым. Его решение о сложении полномочий последовало после анонса Путиным изменений в Конституции РФ.