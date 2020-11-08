В стране и мире В Новосибирской области сошли с рельсов более 30 грузовых вагонов Тамара Астапенкова К месту происшествия для ликвидации последствий аварии направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. © Видео: Татарск-Online, VK © Фото: Татарск-Online, VK Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Татарская Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. «В воскресенье, 8 ноября 2020 года, в 11:58 по московскому времени на станции Татарская произошел сход 31 вагона грузового поезда», - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту происшествия для ликвидации последствий аварии направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Также на месте происшествия работает оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика