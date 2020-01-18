Российский президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Сегодня, 18 января, он посетил город в честь 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Ранее Путин уже возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. В мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ожидается, что российский лидер также осмотрит трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Там он встретится с ветеранами ВОВ, а также с представителями патриотических объединений.

Осада Ленинграда длилась 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия пришлось ждать еще целый год. По разным оценкам, жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.