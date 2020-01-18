Глава МВФ предсказала новую Великую депрессию

Мир вновь может захлестнуть Великая депрессия. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне. Она предсказала новый виток глобального экономического кризиса, который наступит из-за увеличивающегося неравенства между группами населения.

«Например, в Великобритании 10% контролируют почти столько же богатств, сколько половина бедного населения страны. Эта ситуация отражается во многих странах Организация экономического сотрудничества и развития, где неравенство в доходах приблизилось к рекордным значениям», - приводит слова главы МВФ The Guardian.

Неравенство между населением препятствует экономическому росту и расшатывает политическую стабильность, считает Георгиева.

«Эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому “позолоченному веку”, “ревущим двадцатым”, а затем и к финансовой катастрофе», - заявила директора МВФ.

«Позолоченным веком» называют период конца XIX века, когда в США начался быстрый рост экономики. «Ревущие двадцатые» - это эпоха процветания экономики и культуры, которая началась после Первой мировой войны.