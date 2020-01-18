Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

В мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня, 18 января, в 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин также возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище города. Российский лидер осмотрит трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Там он встретится с ветеранами ВОВ, а также с представителями патриотических объединений.

Осада Ленинграда длилась 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия пришлось ждать еще целый год. По разным оценкам, жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.