МАК создал комиссию по расследованию крушения самолета с Колтовым
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, в результате которого погиб телеведущий Александр Колтовой, сообщается на официальном сайте МАК.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в сообщении.
Уточняется, что крушение самолета Piper Sport RA-1381G произошло 7 ноября рядом с поселком Чкалово Люберецкого района Московской области. Летательный аппарат принадлежал частному лицу.
«По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли, воздушное судно сгорело», - говорится в сообщении МАК.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел жесткую посадку недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Он вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе и направлялся в город Рыбинск Ярославской области. По предварительной информации, у самолета оказался неисправен двигатель.