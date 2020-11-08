В стране и мире МАК создал комиссию по расследованию крушения самолета с Колтовым Тамара Астапенкова По информации Межгосударственного авиационного комитета, самолет Piper Sport RA-1381G сгорел. © Фото: ГУ МЧС России по Московской области Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, в результате которого погиб телеведущий Александр Колтовой, сообщается на официальном сайте МАК. «Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в сообщении. Уточняется, что крушение самолета Piper Sport RA-1381G произошло 7 ноября рядом с поселком Чкалово Люберецкого района Московской области. Летательный аппарат принадлежал частному лицу. «По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли, воздушное судно сгорело», - говорится в сообщении МАК. Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел жесткую посадку недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Он вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе и направлялся в город Рыбинск Ярославской области. По предварительной информации, у самолета оказался неисправен двигатель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика