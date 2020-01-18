Во Франции произошел мощный взрыв в жилом доме: видео

В Сети опубликовано видео мощного взрыва в жилом доме, который случился в субботу во французском Лиможе. На кадрах можно разглядеть одну из центральных улиц города, по одной стороне которой вместо дома бушует сильный пожар.

«Сильнейший взрыв, а затем пожар в Лиможе. Дом буквально исчез. Будем надеяться, что местные жители были в другом месте», - написал опубликовавший ролик в Twitter.

Взрыв произошел примерно около 08.30 утра по местному времени. Жилое здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома. По предварительной версии, произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали два человека. По словам врачей, угрозы их жизни нет. Вокруг квартала создана зона безопасности, передает телеканал BFMTV.