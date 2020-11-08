Трамп заявил о своей победе по «законным голосам» на выборах президента

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за него было отдано больше «законных голосов», чем за любого боровшегося за переизбрание президента США. По мнению республиканца, именно он выиграл выборы.

«Наблюдателей не допускали в комнаты подсчета. Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили», - написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома утверждает, что штаб Джо Байдена подсчитывает все голоса, включая «мошеннически поданные». Трамп добавил, что не остановится, пока не добьется честного подсчета голосов.

Ранее крупнейшие американские СМИ сообщили о том, что победу в ключевом штате Пенсильвания с 20 голосами выборщиков одержал Байден, после чего тот объявил о своей победе на выборах.

Не дожидаясь официального завершения компании, многие европейские лидеры направили Джо Байдену официальные поздравления.