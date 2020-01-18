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В Москве еще на 80 улицах парковка станет платной

Наталия Майорова
12:55 18.01.2020
Речь идет об улицах, где местным жителям не хватает мест для парковки и где расположены так называемые точки притяжения автомобилистов из других районов и городов.
В Москве еще на 80 улицах парковка станет платной
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы станут платными. Это произойдет уже с 17 февраля.

Как уточнили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», речь идет об улицах, где местным жителям не хватает мест для парковки и где расположены так называемые точки притяжения автомобилистов из других районов и городов - торговые и культурные центры, станции метро, а также привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы..

«Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти», - говорится в сообщении.

Более того: на некоторых улицах будут изменены парковочные тарифы. За пределами Третьего транспортного кольца цены на парковку не изменятся. Что же касается стоимости получения круглосуточных резидентных разрешений для местных жителей, то и она останется на прежнем уровне в три тысячи рублей за год.

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