Огненный диск: обнародованы новые кадры горящего двигателя А320 в Новосибирске

В соцсетях обнародовали видео, снятое в новосибирском аэропорту Толмачево. На кадрах зафиксирован горящий двигатель самолета А320, инцидент с которым произошел в ночь с пятницы на субботу.

Скопление топлива в выхлопной системе установки могло стать причиной возгорания двигателя самолета в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственного управления на транспорте СК РФ.

«При попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево - Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов», - говорится в сообщении следователей.

В субботу, 18 января, в аэропорту Новосибирска около 01.30 ночи по местному времени при запуске двигателя воздушного судна А-320 произошло возгорание двигателя. Борт готовился к вылету по маршруту Новосибирск - Камрань (Вьетнам).

«Согласно инструкции, экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки. Командир воздушного судна принял решение об отмене полета», - сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Следователи уточнили, что в момент инцидента на борту самолета находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто из находящихся в самолете людей не пострадал. Само воздушное судно также не повреждено. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.