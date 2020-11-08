В Санкт-Петербург прибудет руководство Минздрава из-за ситуации с коронавирусом

В воскресенье в Санкт-Петербург прибудут представители руководства Минздрава для оказания поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

Представители руководства направлены в Санкт-Петербург по указанию министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По последним данным, в городе за сутки было выявлено 1331 новых случаев инфицирования коронавирусом. Санкт-Петербург идет на втором месте по числу суточного прироста пациентов с COVID-19, и на третьем по общему количеству выявленных заболевших.