В Санкт-Петербург прибудет руководство Минздрава из-за ситуации с коронавирусом
Властям города будет оказана организационно-методическая поддержка в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
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В воскресенье в Санкт-Петербург прибудут представители руководства Минздрава для оказания поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.
Представители руководства направлены в Санкт-Петербург по указанию министра здравоохранения Михаила Мурашко.
По последним данным, в городе за сутки было выявлено 1331 новых случаев инфицирования коронавирусом. Санкт-Петербург идет на втором месте по числу суточного прироста пациентов с COVID-19, и на третьем по общему количеству выявленных заболевших.