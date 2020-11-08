В Ереване опровергли заявление Алиева о взятии под контроль города Шуши в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Карабахе. Также в министерстве объявили о продолжении боевых действий в городе.

«Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам», - написал Ованнисян на странице в Facebook.

Ранее Алиев заявил в своем обращении к народу, что азербайджанская армия взяла Шушу под контроль.

«С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!»,- заявил Алиев в своем обращении к народу, которое транслировалось на телеканале АЗТВ.

Кроме того, президент республики добавил, что Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку. По словам Алиева, с начала боевых действий в Нагорно-Карабахской республике военным удалось взять под контроль более 200 населенных пунктов.

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.