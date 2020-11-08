СК обнародовал кадры осмотра с места двойного убийства в Солнечногорске

Подмосковными следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в городском округе Солнечногорск. Обнародовано видео осмотра места происшествия.

По данным следствия, в субботу 7 ноября в частном доме были обнаружены тела матери 1953 года рождения и дочери 1976 года рождения с множеством колото-резаных ранений по всему телу.

«Также в доме обнаружена 6-летняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Место происшествия было осмотрено следователями и криминалистами. Изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Сообщается, что в доме имеются явные следы поиска ценностей. На данный момент принимаются все меры по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.