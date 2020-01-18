В МИД РФ призвали ОБСЕ и ООН дать адекватную оценку дискриминации русского языка на Украине

Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям властей Украины в связи с дискриминацией русского языка. Речь идет о принятии Киевом закона «Об общем среднем образовании».

Как сообщается на официальном сайте МИД РФ, русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации вопреки рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещаниям киевских властей их исполнить.

В ведомстве отметили, что также не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине.

«Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», - уточняется в заявлении.

Ранее парламент Украины принял закон «О полном общем среднем образовании», который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках национальных меньшинств, включая русский. Ожидается, что теперь документ подпишет украинский президент Владимир Зеленский.