В России за сутки выявили 20 498 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 498 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Отмечается, что новые инфицированные выявлены в 84 регионах страны. Наименьшие темпы прироста зарегистрированы на Чукотке, в Дагестане и республике Чувашия.

Общее число заболевших с начала эпидемии в России достигло 1 774 334.

За 24 часа вылечились от болезни 11 492 человека, за весь период - 1 324 419.

Умерли от коронавируса в России 30 537 пациентов, 286 из них - за минувшие сутки.