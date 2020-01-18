Гончарук прокомментировал решение Зеленского отказать ему в отставке

Правительство готово выполнить все поставленные задачи и работать над усилением системных изменений в стране. Заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя отказ президента Владимира Зеленского принять отставку главы Кабмина.

«Мы получили высокий кредит доверия от президента и людей. Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», - написал Гончарук.

Премьер-министр также добавил, что его и правительство ждет тяжелая и упорная работа.

Накануне Алексей Гончарук сообщил о том, что написал заявление об отставке, которое передал Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент. Информацию о получении документа подтвердили и в Офисе президента.

Зеленский на встрече с Гончаруком заявил, что не принимает отставку премьер-министра. Президент решил дать премьер-министру и его правительству еще один шанс на фоне скандала с аудиозаписями. Но при этом потребовал решить ряд задач, которые беспокоят общество.

Напомним, что в Сети были опубликованы «скандальные» аудиозаписи якобы с совещания премьер-министра Гончарука с членами украинского правительства, а также представителями банковской сферы. После этого в СМИ появились первые слухи о том, что глава кабмина ушел в отставку.