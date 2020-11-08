В стране и мире «Неисчерпаемый потенциал»: Путин поздравил Меньшикова с 60-летием Анна Назайкина Президент отметил талант артиста, а также пожелал ему здоровья и новых творческих достижений. © Фото: Пресс-служба президента РФ, ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ.RU, VK Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Меньшикова с 60-летием. Данное поздравление было опубликовано сегодня на сайте Кремля. «Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей. Вы с блеском проявили себя на актерском поприще, добились признания в сложнейшей профессии режиссера и сегодня на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой успешно воплощаете в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы и проекты, активно участвуете в культурной и общественной жизни страны», - поздравил артиста глава государства. Кроме того, Путин пожелал Меньшикову здоровья и новых творческих достижений. Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухов в Московской области. Его наиболее известные роли были исполнены в фильмах «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Восток-Запад», «Статский советник», «Доктор Живаго» и др. В 2012 году Меньшиков был назначен художественным руководителем Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Артист является трижды лауреатом Государственной премии России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика