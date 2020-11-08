«Неисчерпаемый потенциал»: Путин поздравил Меньшикова с 60-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Меньшикова с 60-летием. Данное поздравление было опубликовано сегодня на сайте Кремля.
«Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей. Вы с блеском проявили себя на актерском поприще, добились признания в сложнейшей профессии режиссера и сегодня на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой успешно воплощаете в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы и проекты, активно участвуете в культурной и общественной жизни страны», - поздравил артиста глава государства.
Кроме того, Путин пожелал Меньшикову здоровья и новых творческих достижений.
Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухов в Московской области. Его наиболее известные роли были исполнены в фильмах «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Восток-Запад», «Статский советник», «Доктор Живаго» и др. В 2012 году Меньшиков был назначен художественным руководителем Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Артист является трижды лауреатом Государственной премии России.