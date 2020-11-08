Следователи раскрыли подробности о попытке убийства семьи подростком в Санкт-Петербурге

Следователями Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» в в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения. Пятнадцатилетний подросток изобличен и задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Об этом сообщила «Звезде» Помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу по взаимодействию со СМИ Снежана Шабельник.

«В ночь на 8 ноября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Лужской на почве личных неприязненных отношений нанес своей малолетней родственнице три удара ножом», - рассказала Шабельник.

На данный момент малышка находится в одной из больниц города в крайне тяжелом состоянии. По данным следствия, подросток также воспользовался травматическим пистолетом, который принадлежал отцу.

«И произвел не менее двух выстрелов в мать 1963 года рождения, а также один выстрел в сторону своего отца 1971 года рождения», - говорится в сообщении.

Как сообщила Шабельник, отец оказал подростку сопротивление, в результате чего подозреваемый не смог довести до конца свой замысел. На данный момент устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подросток попытался убить своих родителей, потому что те часто не пускали его гулять. Также сообщалось, что несовершеннолетний, якобы, давно вынашивал план преступления.