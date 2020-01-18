«До своей смерти»: стрелок из здания суда в Новокузнецке объявил голодовку

Выстреливший в судебного пристава в Новокузнецке мужчина объявил голодовку. К настоящему моменту злоумышленник уже был арестован, теперь его отправят в СИЗО.

«Я объявляю голодовку. Буду держать ее полностью до своей смерти. Я не ем с 15 января, 16 числа это все случилось…», - сказал он.

Также сегодня стало известно, что дело по факту убийства будет рассматриваться до 16 марта.

Инцидент произошел 16 января: вооруженный ружьем мужчина пришел в здание мирового суда, где выстрелил в судебного пристава. Позже он ранил женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. В результате происшествия раненый мужчина погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.