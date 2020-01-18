Крещенский сочельник: врачи рассказали, как подготовиться к купанию в проруби

В субботу, 18 января, православные христиане отмечают Крещенский сочельник. С вечера субботы верующие начнут окунаться в проруби. Основное действие обычно проходит ночью, но троекратное погружение в ледяную воду можно совершить до вечера воскресенья.

Перед крещенским купанием нужно обратить внимание на свое самочувствие. Категорически нельзя нырять в прорубь людям с простудой, высоким артериальным давление, сильной головной болью, объяснила «Звезде» врач-валеолог, терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

«Если человек ощущает слабость, вялость, то не стоит подвергать организм такому сильному стрессу, поскольку это может привести к осложнениям», - добавила Чернышова.

Не стоит окунаться в прорубь не подготовленным людям, особенно с хроническими заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы и бронхо-легочными проблемами, добавила врач высшей категории, терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

«К крещенским купаниям нужно заранее готовиться. За несколько месяцев начинать закаляться дома или окунаться в холодных купелях, которые есть в банях или бассейнах», рассказала Лариса Алексеева.

Врачи рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, где есть безопасные спуски в воду и разбиты теплые палатки для переодевания. Перед купанием нужно обязательно размяться, сделать легкую пробежку или размять мышцы руками, уточнила терапевт Алексеева.

«После купания надо сильно растереться махровым полотенцем до чувства жара или до сухости кожи. Чтобы не натягивать на себя плотно сидящие джинсы, лучше взять с собой спортивный костюм, шерстяные носки и свободную обувь», - объясняет нутрициолог Надежда Чернышова.

По мнению Алексеевой, лучше всего окунаться без нательных рубашек, но на голову стоит надеть теплую тонкую шапочку, сверху которой натянуть резиновую.

«Некоторые окунаются в специальной одежде - рубашках или ночных сорочках. В них можно простыть еще быстрее. Пока ты идешь в мокрой одежде до теплой палатки-раздевалки, то в этот момент шансы простыть гораздо увеличиваются. Лучше всего окунуться и потом накинуть на себя сухое полотенце или халат», - добавляет Алексеева.

Категорически нельзя употреблять алкоголь перед крещенским купанием. Сделать несколько глотков можно уже по возвращению домой. Лучше всего взять с собой термос с травяным чаем, - ромашкой, чабрецом, мятой, - в который можно добавить имбирь и мед.

В этом году на Европейской части России, из-за аномально теплой погоды, соорудить купели не получилось, поскольку водоемы не замерзли. Поэтому почти везде делают деревянные настилы, чтобы было легче заходить в воду. В столице таких мест для купания организовано 46.