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Названы опасные для здоровья части курицы

Анна Назайкина
11:24 08.11.2020
Не рекомендуется есть куриную кожу, легкие, голову и гузку
Названы опасные для здоровья части курицы
© Фото: RitaE, Pixabay

Курица является продуктом, часто встречающимся в рационе многих людей, однако при употреблении в пищу определённых частей этой птицы человек может негативно повлиять на свое здоровье. Автор материала, опубликованного на портале Sohu, рассказал, от каких частей куриной тушки лучше отказаться.

Как утверждает эксперт, на куриной гузке находится много паразитов и бактерий, поэтому чрезмерное употребление этой части курицы может нанести вред здоровью.

Кроме того, по рекомендациям автора материала, стоит отказаться от употребления в пищу куриных легких, так как в этой части находится много паразитов и бактерий. Даже термообработка не может уничтожить их вследствие устойчивости к высоким температурам. Как сообщается, попадание паразитов в организм человека может спровоцировать недомогание.

Кроме того, не рекомендуется употреблять в пищу куриную голову, так как в ней могут быть вещества, представляющие опасность для здоровья. Также эксперт не советует есть куриную кожу, в которой содержится много жира и на поверхности которой находится большое количество паразитов и бактерий.

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