Правозащитник рассказал об особых условиях в колонии для Ефремова

Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП, в колонии создадут особые условия. Так считает правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«То, что Ефремову будут особые условия в колонии - это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему», - заявил Мельников сайту «Комсомольская правда».

Правозащитник считает, что исправительному учреждению, в котором будет содержаться актер, это тоже пойдет на пользу. Из-за повышенного внимания, там могут сделать ремонт или открыть филиал театрального кружка.

Мельников заверил, что условия содержания Ефремова в колонии будут часто проверять региональный уполномоченный по защите прав человека, руководители ФСИН и сотрудники прокуратуры.

Ранее стало известно место отбывания наказания Михаила Ефремова. Он был этапирован из СИЗО-5 в Белгородскую область.

Напомним, что смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. На Садовом кольце Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице от полученных ранений.