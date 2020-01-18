В ПФР объяснили, как вырастет пенсия за два года

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал о том, как будет происходить индексация пенсий в России.

По его словам, средний размер выплат увеличится до 18290 рублей, обогнав прошлогодний показатель на 18,26%. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, с 2019 по 2022 годы пенсии будут расти - на 2,5, 2 и 1,3 процента соответственно.

«Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», - цитирует Дроздова сайт «Российской газеты».

Глава Пенсионного фонда добавил, что после индексации на 6,6% пенсии выросли в среднем на тысячу рублей. Однако данная сумма зависит от общего размера выплат. Средний размер прибавки рассчитывается для средней по России пенсии, которая составляет 15466 рублей.

Дроздов подчеркнул, что по достижении 80 лет пенсия автоматически увеличивается на размер фиксированной выплаты.