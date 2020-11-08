В Санкт-Петербурге подросток попытался убить своих родителей

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток попытался расправиться со своими родными. Он выстрелил в мать и отца, и напал с ножом на шестилетнюю племянницу. Об этом пишет портал 78.ru.

Трагедия произошла около двух часов ночи в одной из квартир дома на Лужской улице в Калининском районе. К счастью, всем членам семьи удалось выжить. Малышка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Родители также госпитализированы и получают помощь врачей.

По неподтвержденной информации, 15-летний школьник признался, что давно вынашивал план преступления. Оружие он взял у отца, который работает сотрудником ДПС. Подросток объяснил свой поступок тем, что родители, якобы часто не отпускали его гулять.