Убивший судебного пристава в Новокузнецке мужчина арестован

Мужчина, подозреваемый в организации стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке, арестован. В настоящее время с ним работают специалисты. Кадры из здания суда публикует телеканал «Звезда».

Злоумышленник будет находиться в СИЗО. Следствие по делу продлится до 16 марта.

Инцидент произошел 16 января. По данным следствия, 45-летний мужчина вооружился ружьем, после чего пришел в здание мирового суда. На входе его остановил пристав, однако злоумышленник в него выстрелил. Сотрудник получил ранение в живот, несовместимое с жизнью.

Злоумышленник также ранил еще одну женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу.

После этого подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.