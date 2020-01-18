Убивший судебного пристава в Новокузнецке мужчина арестован
В настоящее время с подозреваемым работают специалисты. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Мужчина, подозреваемый в организации стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке, арестован. В настоящее время с ним работают специалисты. Кадры из здания суда публикует телеканал «Звезда».
Злоумышленник будет находиться в СИЗО. Следствие по делу продлится до 16 марта.
Инцидент произошел 16 января. По данным следствия, 45-летний мужчина вооружился ружьем, после чего пришел в здание мирового суда. На входе его остановил пристав, однако злоумышленник в него выстрелил. Сотрудник получил ранение в живот, несовместимое с жизнью.
Злоумышленник также ранил еще одну женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу.
После этого подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.